Представители кондитерской отрасли обсудили повышение эффективности реализации продукции

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение эффективности реализации кондитерских изделий как на экспорт, так и на внутреннем рынке обсудили производители этой продукции на 6-м заседании Совета директоров кондитерской отрасли, которое состоялось на площадке ОАО "Красный пищевик". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белгоспищепром".

На заседании присутствовали заместитель председателя концерна Александр Яковчиц, топ-менеджеры таких отечественных предприятий, как СП ОАО "Спартак", ОАО "Красный пищевик", СОАО "Коммунарка", ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" и другие представители отрасли.

Участники встречи подвели итоги работы за минувший год и запланировали задачи на текущий. Также рассмотрели вопросы повышения эффективности реализации кондитерских изделий как на экспорт, так и на внутреннем рынке, особенности работы предприятий концерна с учетом введения продовольственного эмбарго на ряд западных товаров, механизмы по предотвращению конкуренции кондитерских компаний на внутреннем рынке.-0-