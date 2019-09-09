Представители ПВТ и IT-компаний Беларуси посетят с визитом Узбекистан

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Парка высоких технологий и представителей ведущих компаний IT-сектора Беларуси во главе с директором ПВТ Всеволодом Янчевским посетит с визитом Узбекистан 10-13 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Узбекистане.
Планируется, что участники делегации проведут встречи с главами министерств по развитию информационных технологий и коммуникаций, здравоохранения, народного образования, культуры, руководством Центрального банка, крупных компаний и профильных вузов Узбекистана.
Договоренность об организации визита руководства ПВТ и белорусских компаний, представляющих IT-сектор, была достигнута по итогам посещения Парка высоких технологий в Минске президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во время его официального визита в Беларусь, проходившего с 31 июля по 1 августа.-0-