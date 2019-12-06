Представительство БелТПП открылось в Липецкой области

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представительство Белорусской торгово-промышленной палаты начало действовать в Липецкой области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Представителем БелТПП в Липецкой области стал Валерий Золотарев, а разместится оно на территории ООО "Липецкоблснаб" - предприятия, которое имеет давние дружеские отношения с белорусскими предприятиями, является дилером ОАО "Гомсельмаш" и ОАО "Амкодор", - отметили в дипмиссии. - Представительство БелТПП в Липецкой области стало третьим филиалом Белорусской торгово-промышленной палаты, открытым в России".

По словам Валерия Золотарева, в ближайшее время основной задачей представительства станет согласование с главами муниципальных районов Липецкой области возможных вариантов межрегионального взаимодействия по развитию сотрудничества с Беларусью, а также установление побратимских отношений между городами и районными центрами Беларуси и Липецкой области.-0-