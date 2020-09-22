Представительство МТЗ предложили открыть в Приморье

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор Приморского края России Олег Кожемяко предложил создать представительство Минского тракторного завода в Приморье. Об этом он сказал во время визита делегации Приморского края на завод, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

На переговорах руководство Минского тракторного завода представило делегации Приморского края свои предложения по ассортиментному перечню, характеристикам и стоимости продукции. Олег Кожемяко отметил, что в ближайшее время его команда сформирует перечень техники, которую планирует закупить.

Он также обратил внимание генерального директора МТЗ Виталия Вовка на возможность организации в Приморье представительства завода, которое могло бы работать в том числе на Камчатку и Сахалин.

"Давайте у нас небольшую площадку сделаем, чтобы там были представлены самые популярные модели, чтобы они были на складе. Мы предоставим комфортные условия. Дальневосточный регион динамично развивается, в том числе в области сельского хозяйства. У нас много земель, для их обработки может пригодиться ваша техника", - отметил Олег Кожемяко.

В свою очередь Виталий Вовк пообещал проработать варианты, как улучшить уровень сервиса на Дальнем Востоке.

Делегация Приморского края посетила выставку основной техники МТЗ. Особое впечатление на Олега Кожемяко произвели снегоуплотнительные и льдозаливочные машины.

На территории предприятия, в частности, выставлена снегоуплотнительная машина BELARUS МСУ-622. Виталий Вовк рассказал, что это не единственная разработанная МТЗ техника для зимних видов спорта. В линейке также льдозаливочная машина BELARUS МЛ-428 и первый белорусский ратрак - BELARUS МСУ-108. Олег Кожемяко поручил закупить несколько единиц снегоуплотнительной и льдозаливочной техники МТЗ, чтобы проверить ее в деле.

Что касается традиционной для МТЗ техники, то на фоне других выделяется трактор BELARUS 742.7, впервые представленный на международной выставке Agritechnica-2019 в Ганновере (Германия). Олегу Кожемяко предложили проехать на нем по территории завода. "Отличная техника", - сказал губернатор после тест-драйва.-0-