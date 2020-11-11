Предварительное урегулирование споров между хозсубъектами активно используется в ЕАЭС - Малкина

11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Механизм предварительного урегулирования споров между хозяйствующими субъектами, позволяющий избегать судебных разбирательств, начал активно использоваться в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инструмент предварительного урегулирования спора, мы называем его инструментом мягкого регулирования, активно используется комиссией, - сказала Ия Малкина. - Он позволяет предпринимателям стран ЕАЭС устранить признаки нарушения правил конкуренции на трансграничных рынках и при этом избежать длительной процедуры расследования дела, а также дорогостоящих судебных издержек".

Этот инструмент предусмотрен порядком рассмотрения заявлений о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС. "За время существования этого механизма Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК разработал, согласовал и выдал пять предложений о добровольном устранении нарушений общих правил конкуренции, - сообщила Ия Малкина. - Они затронули различные рынки. Это и рынок услуг кальян-баров, и рынок трансформаторной стали, и оптовый рынок алюминиевых банок и крышек, а также рынок каменного угля. По этим рынкам предложения реализованы в полном объеме".

В качестве примера помощник председателя Коллегии ЕЭК привела недавнюю ситуацию, возникшую между российским и белорусским субъектами хозяйствования. "Буквально на днях комиссия завершила процедуру предварительного урегулирования спора между хозсубъектами рынка зенитных фонарей ЕАЭС, - рассказала она. - Коротко о сути вопроса: российский производитель пожаловался на конкурента из Беларуси, что тот на своем сайте разместил недостоверные сведения о российском товаре. Департамент антимонопольного регулирования комиссии изучил сведения и подготовил проект предложения для компании из Беларуси, которые помогут устранить нарушение. В частности, белорусской стороне было предложено удалить с сайта некорректную информацию и на ее месте опубликовать опровержение (уточнение). Все участники спора поддержали проект предложения. Белорусская компания реализовала меры в полном объеме".

Ия Малкина добавила, что в настоящее время в работе Департамента антимонопольного регулирования находятся еще несколько проектов предложений, которые будут выданы участникам рынков чая, кисломолочных напитков и образовательных услуг.-0-