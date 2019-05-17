Предынвестиционный актив для строительства 7 ветроэнергоустановок выставит на торги БУТБ

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке Белорусской универсальной товарной биржи впервые пройдут торги по продаже предынвестиционного актива для строительства и эксплуатации семи ветроэнергетических установок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

"11 июля впервые на электронной торговой площадке "БУТБ-Имущество" пройдут электронные торги по реализации предынвестиционного актива для строительства и эксплуатации вблизи деревни Велешковичи (Лиозненский район Витебской области) семи ветроэнергетических установок суммарной мощностью 25 МВт и годовым производством более 72 ГВт·ч электроэнергии", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы принять участие в торгах, потенциальному инвестору нужно пройти предквалификационный отбор и получить соответствующее уведомление о его прохождении. Заверения на участие в торгах и предквалификационные материалы принимаются до 29 мая. Срок проведения предквалификации - с 30 мая 5 июня, подведение итогов - c 6 по 7 июня. После получения уведомления о прохождении предквалификации участникам необходимо будет пройти аккредитацию на ЭТП "БУТБ-Имущество" и подать заявление для участия в электронных торгах. Последний срок приема заявлений для участия в электронных торгах - 5 июля.

Развитие ветроэнергетики - одно из основных направлений обеспечения энергетической безопасности страны. По некоторым прогнозам, к 2035 году энергией ветра будет вырабатываться до 9% всей электроэнергии, производимой в Беларуси.

В целях содействия развитию строительства ветропарков в стране, а также привлечения субъектов хозяйствования в сферу ветроэнергетики реализуется проект международной технической помощи "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь", одобренный постановлением Совмина №1189 от 18 декабря 2014 года. Проект осуществляется в режиме национального исполнения, а национальной исполняющей организацией является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-