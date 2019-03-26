Премия правительства за достижения в области качества в 2018 году присуждена 10 организациям

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 25 марта 2019 года №190 утверждено решение Комиссии по присуждению премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

За достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента премия правительства Беларуси за достижения в области качества 2018 года присуждена: белорусско-российскому совместному предприятию ОАО "Брестгазоаппарат"; ГУО "Гимназия №1 имени академика Е.Ф.Карского г. Гродно"; коммунальному унитарному производственно-строительному предприятию "Брестжилстрой"; обособленному структурному подразделению "Конструкторско-технический центр Белорусской железной дороги" БЖД; ОАО "БелАЗ - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг"; ОАО "МАПИД"; ОАО "Туровский молочный комбинат"; УЗ "4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко"; УО "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка"; УО "Полесский государственный университет".

Звание лауреата премии правительства Беларуси за достижения в области качества подтвердили: ГУО "Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь"; ЗАО "Атлант"; иностранному производственному унитарному предприятию "АйБиЭй АйТи Парк"; ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава"; ООО "Производственное объединение "Энергокомплект"; ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"; ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод"; ОАО "Молочный Мир"; ОАО "Речицкий метизный завод"; ОАО "Савушкин продукт"; ОАО "Торгмаш"; республиканскому унитарному производственному предприятию "Гранит"; СП ЗАО "Милавица"; СП ОАО "Спартак"; УО "Гродненский государственный университет имени Янки Купалы".

Специальной награды конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества 2018 года удостоены: ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" - в номинации "Лидерство" за вклад руководства в достижение устойчивого успеха организации; иностранное производственное унитарное предприятие "АйБиЭй АйТи Парк" - в номинации "Совершенство менеджмента" за построение в организации систем менеджмента, ориентированных на проектно-процессное управление и позволяющих внедрять современные высокоэффективные, ресурсосберегающие и инновационные технологии, создавать конкурентоспособные продукцию, услуги или работы; ОАО "Савушкин продукт" - в номинации "Социальная ответственность" за ведение организацией социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон: персонала, потребителей, партнеров, общества.-0-