Премьер-министр Сингапура отмечает большой потенциал роста в Евразийском экономическом союзе

1 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун отмечает большой потенциал роста в Евразийском экономическом союзе, особенно в логистике, цифровой сфере. Об этом он заявил сегодня на саммите ЕАЭС в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр поздравил ЕАЭС с тем, что усилия по развитию интеграции привели к успеху, отметив, что перед объединением стоят амбициозные цели. "Эти усилия особенно заметны в условиях, когда многие страны закрывают свои двери свободной торговле, региональному сотрудничеству", - сказал он.

Ли Сянь Лун также отметил важность подписания на саммите соглашения между ЕАЭС и Сингапуром о создании зоны свободной торговли. "Мы рады подписать такое соглашение. Это результат переговоров, продолжавшихся более двух лет. Найдено взаимовыгодное решение", - отметил премьер-министр.

"Евразийский рынок - это большой рынок на перекрестке Европы и Азии. У него огромный потенциал экономического роста, особенно в областях логистики и цифровой. Все это сферы интереса Сингапура. И это прекрасная возможность для сотрудничества", - подчеркнул Ли Сянь Лун.

По его словам, преимущества заключаемого соглашения выходят далеко за рамки торговли. "Мы уверены, что оно будет способствовать развитию промышленности в странах-членах ЕАЭС, инвестициям, установлению контактов между людьми, представителями бизнеса. Уверен, что подписание соглашения приведет к сближению наших регионов", - добавил премьер-министр Сингапура.-0-