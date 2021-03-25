Премьер-министры Беларуси и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Премьер-министры обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, расширения авиасообщения, а также взаимодействия в рамках ЕАЭС", - рассказали в пресс-службе.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всему спектру белорусско-казахстанских отношений.-0-