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25 марта 2021, 16:53

Премьер-министры Беларуси и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Фото из архива
Фото из архива

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Премьер-министры обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, расширения авиасообщения, а также взаимодействия в рамках ЕАЭС", - рассказали в пресс-службе.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всему спектру белорусско-казахстанских отношений.-0-

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