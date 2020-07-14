14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере по итогам сегодняшних переговоров в Москве. Об этом было заявлено на встрече премьеров Романа Головченко и Михаила Мишустина, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

"Благодаря напряженной и целенаправленной работе присутствующих здесь коллег, ведомств двух стран (переговоры проходят с участием членов делегаций Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА) удалось в короткий срок выйти на согласованные решения и подписание - я надеюсь, сегодня - пакета документов в энергетической сфере", - сказал Роман Головченко. Он уточнил, что речь идет соглашениях, касающихся строительства Белорусской АЭС и расчетов за поставки в Беларусь российских энергоносителей.

Роман Головченко

Премьер-министр Беларуси отметил особый характер белорусско-российских отношений. "Прямые контакты и нацеленная на конкретные достижения работа на правительственном уровне имеют в нынешних условиях принципиально важное значение, - сказал он. - Новый состав правительства сохраняет нацеленность на достижение взаимовыгодных решений по всем актуальным вопросам. Рассчитываем, что союзнический характер наших отношений позволит находить компромиссы по всем чувствительным для двух сторон вопросам. Даже самая прагматичная позиция, на наш взгляд, должна учитывать не только сиюминутные или краткосрочные коммерческие интересы, но и весь комплекс отношений, который складывается годами и десятилетиями".

Михаил Мишустин

"Пандемия, кризисные явления в экономиках всего мира, неопределенность - можно продолжать и дальше, но вывод, на мой взгляд, один: в этих условиях надо не делить, а быть вместе и от этого быть сильнее", - заявил Роман Головченко.

Он констатировал, что наблюдаемое в этом году из-за пандемии коронавируса снижение взаимного товарооборота это не ухудшение отношений между странами. "Не какие-то системные проблемы, это действительно внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов, которые наложились, - подчеркнул он. - Тем не менее нельзя не признать тот факт, что не менее чувствительным моментом является взаимная упущенная выгода от сохраняющихся барьеров, изъятий и ограничений по доступу на внутренние рынки".-0-

Фото Оксаны Манчук