Премьер-министры Беларуси и России обсудили доступ к рынкам без изъятий и ограничений

14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин сегодня в Москве обсудили вопросы доступа к рынкам двух стран без изъятий и ограничений. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил Роман Головченко по итогам своего визита в российскую столицу.

По словам Романа Головченко, на переговоры был вынесен целый ряд вопросов, которые интересуют белорусскую сторону. Обе стороны подтвердили уменьшение взаимного товарооборота, что связано в первую очередь с падением производства и разрывом производственно-сбытовых цепочек из-за пандемии коронавируса. "Сейчас рынки восстанавливаются, наши предприятия активно возобновляют поставки, - отметил премьер-министр Беларуси. - Тем не менее есть ряд проблем, которые носят для белорусских предприятий характер барьеров и ограничений. Поэтому сегодня этот вопрос я поднял перед своим коллегой, мы достаточно подробно привели аргументы. Будем этот вопрос рассматривать дальше - и в рамках двустороннего формата Союзного государства, и в рамках "пятерки" ЕАЭС".

"Мы считаем, что доступ к рынкам друг друга без изъятий и ограничений, без барьеров - фундаментальное условие функционирования любого союзного объединения, будь то Союзное государство или ЕАЭС", - подчеркнул Роман Головченко.

Он также сообщил, что сегодня на переговорах обсуждалось формирование условий поставок энергоносителей в Беларусь на последующие годы. "Договорились, что эта работа будет дальше продолжена уже в рамках экспертных групп, - отметил Роман Головченко. - Вопросы поставок нефти на 2020 год мы урегулировали".-0-