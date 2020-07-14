Премьер-министры Беларуси и России подписали документы в сфере энергетики

14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин сегодня в Москве подписали три документа в сфере энергетики. Об этом сообщил журналистам белорусский премьер-министр по итогам своего визита в российскую столицу, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министры Беларуси и России намерены подписать пакет документов в энергетической сфере Премьер-министр Беларуси отметил особый характер белорусско-российских отношений. "Прямые контакты и нацеленная на конкретные достижения работа на правительственном уровне имеют в нынешних условиях принципиально важное значение, - сказал Роман Головченко.

Роман Головченко уточнил, что два документа из трех касаются изменений в межправительственное соглашение о строительстве Белорусской атомной электростанции. Третий документ регулирует условия поставки российских энергоносителей в Беларусь.

"Мы сегодня подписали три международных документа, - рассказал Роман Головченко. - До последнего дня не было понятно точное количество, на которое мы выйдем. Тем не менее задача-максимум выполнена: это два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской атомной станции и отдельное соглашение, регулирующее условия поставок энергоносителей, в частности нефти, в Беларусь".

Роман Головченко подчеркнул, что все подписанные документы соответствуют интересам Беларуси. "Более того, и по строительству атомной станции, и по поставкам энергоносителей они являются очень выгодными для нашей страны. Могу сказать, что только по строительству атомной станции Беларусь получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов".

Премьер-министр Беларуси напомнил, что принципиальная договоренность о подписании этих документов была достигнута главами двух государств Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. "Но заняла достаточно продолжительное время практическая отработка вопросов, чтобы мы полностью смогли соблюсти свои интересы", - отметил белорусский премьер-министр.

Касаясь соглашения по условиям поставок энергоносителей, Роман Головченко пояснил, что этот вопрос больше относится к коммерческой сфере. "В принципе, это техническое соглашение, которое регулирует вопросы оплаты поставок энергоносителей в Беларусь", - добавил он.-0-

Премьер-министры Беларуси и России обменялись цифровыми достижениями двух стран в налоговой сфере Помимо переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным Роман Головченко в Москве посетил Федеральную налоговую службу и центральный офис Сбербанка России.