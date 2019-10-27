Премьер-министры Беларуси и Сербии обсудили выполнение договоренностей о поставках техники в Белград

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с премьер-министром Сербии Аной Брнабич выполнение договоренностей о поставках белорусской техники в Белград. Встреча состоялась 25 октября в Москве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

По словам Сергея Румаса, Сербия для Беларуси не только важный экономический партнер, но и друг, взаимоотношения между странами развиваются динамично, о чем говорит растущий товарооборот.

"Я рад сегодняшней встрече. Это возможность сверить часы по двусторонней повестке дня. В прошлый раз мы встречались в Минске год назад. С тех пор отношения стали лучше. Есть позитивная динамика по товарообороту. Тогда мы обсуждали поставки белорусской техники в Белград. Хорошо, что есть возможность обсудить, как выполняются договоренности", - отметил Сергей Румас.

Премьер-министр напомнил о запланированном визите Президента Беларуси в Сербию и выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время. Сергей Румас предложил обсудить, какими проектами и экономическими договоренностями наполнить этот визит.

Глава белорусского правительства также поздравил Ану Брнабич с подписанным 25 октября на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве договора о свободной торговле между Сербией и ЕАЭС. Он подчеркнул, что это позволит активизировать взаимную торговлю. "Для Сербии подписание договора о свободной торговле с ЕАЭС - движение вперед. Я желаю, чтобы торговля со всеми участниками союза росла, и вы получили ощутимый результат от этого договора", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр Сербии отметила, что также рада подписанному соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС и выразила надежду, что взаимодействие со странами интеграционного объединения улучшится.-0-

Фото Оксаны Манчук