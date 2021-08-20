Премьер-министры ЕАЭС поручили проработать возможность создать Региональную организацию по аккредитации

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20 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза поручили Евразийской экономической комиссии совместно с уполномоченными органами в сфере аккредитации стран ЕАЭС в ближайшей перспективе комплексно проработать вопрос создания Региональной организации по аккредитации (РОА), действующей в интересах государств ЕАЭС в регионе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам Евразийского межправительственного совета, заседание которого прошло 19-20 августа в кыргызстанском городе Чолпон-Ата с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко"Межправсовет поддержал стремление уполномоченных органов государств ЕАЭС к работе в едином ключе, с единым представлением интересов стран в сфере аккредитации на международном уровне, реализуемых через региональную организацию, - отметили в ЕЭК. - Основа для создания РОА уже есть: это торгово-экономическое партнерство с ближайшими соседями по региону, странами Содружества Независимых Государств, исторически сложившееся и усиленное в условиях пандемии, заинтересованность стран ЕАЭС в углублении интеграции, а также единство требований технического регулирования, в том числе в системе обеспечения безопасности обращаемой на рынке ЕАЭС продукции"."Задача защиты рынка ЕАЭС от опасной и контрафактной продукции, необходимость повышения доверия к результатам проводимых работ по аккредитации и оценке соответствия продукции, выдаваемым документам (сертификатам, декларациям) мотивируют нас к переходу на новый уровень позиционирования наших органов по аккредитации и их роли в международном торгово-экономическом партнерстве стран союза", - прокомментировал это решение член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко."Деятельность Региональной организации по аккредитации будет способствовать представлению общих интересов и повышению авторитета национальных органов по аккредитации стран ЕАЭС на международном уровне, а также обеспечению их тесного взаимного сотрудничества, решению актуальных задач в сферах аккредитации и оценки соответствия на создаваемой единой региональной площадке", - добавили в пресс-службе.-0-