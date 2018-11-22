Премьер-министры стран ЕАЭС обсудят в Минске ход формирования общего рынка газа

22 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ход формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза будет обсуждаться на заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 27 ноября в Минске. Оно пройдет с участием премьер-министров стран ЕАЭС и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Планируется обсудить ход формирования общего рынка газа ЕАЭС, разработку проекта концепции финансового рынка союза, другие темы наднационального регулирования", - отметили в комиссии.

Межправительственный совет рассмотрит перспективы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы. В повестку заседания включены, в частности, вопросы реализации цифровой повестки ЕАЭС, взаимодействия в сферах торговли, промышленности и АПК, энергетики, экономики и финансовой политики. Будут обсуждены проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию и о регулировании алкогольного рынка в союзе.

"Главам правительств государств - членов ЕАЭС будут представлены совместные прогнозы развития АПК, баланса спроса и предложения стран ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018-2019 годы. Намечено рассмотреть планы мероприятий по стимулированию производства и использования колесного транспорта с электродвигателями в странах ЕАЭС на 2018-2020 годы. Будет подписано соглашение о порядке обращения в союзе продукции, требования к которой не установлены союзными техрегламентами", - добавили в пресс-службе.-0-