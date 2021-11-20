20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили дорожную карту по развитию электронной торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Евразийский межправительственный совет утвердил дорожную карту по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза. План мероприятий включает в себя базовый пакет мер, направленных на разработку соответствующей нормативно-правовой базы, обеспечение безбарьерного перемещения товаров в рамках союза, а также контроля и противодействия недобросовестным деловым практикам, взаимодействие с третьими странами, интеграционными объединениями и международными организациями.

"Предполагается разработать проект международного договора по вопросам электронной торговли, который предусматривает закрепление основных норм, касающихся функционирования единого рынка, защиты прав и интересов участников, ограничений недобросовестных практик, досудебного разрешения споров и обеспечения устойчивости инфраструктуры", - пояснил член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Речь также идет о совершенствовании таможенного и технического регулирования, решении вопроса взимания косвенных налогов, формировании перечня запрещенной к торговле продукции, цифровизации электронного документооборота, создании стандарта в отношении цифрового профиля товаров, определении условий для учреждения добровольных объединений бизнеса в сфере электронной торговли.-0-

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