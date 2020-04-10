Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили экономические меры и механизмы в условиях COVID-19

10 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили экономические меры и механизмы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, комментируя итоги состоявшегося в формате видеоконференции заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Михаила Мясниковича, на заседании рассмотрено девять вопросов, по всем приняты положительные решения. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение мер и механизмов поддержки экономик стран ЕАЭС в условиях распространения коронавирусной инфекции. Так, межправсовет принял пакет мер в Евразийском экономическом союзе по обеспечению жизненно важных потребностей населения, поддержанию взаимной торговли, свободы передвижения товаров в условиях пандемии COVID-19 и созданию условий для последующего экономического роста.

Как подчеркнул Михаил Мясникович, ЕЭК перестроила свою деятельность, направив усилия на урегулирование ежедневно возникающих острых вопросов. Комплекс мер разработан совместно с правительствами государств ЕАЭС. "Предложенные меры мы сгруппировали в два раздела, - пояснил он. - Первый раздел - это пакет срочных мер стабилизационного характера, он предусматривает организацию взаимодействия соответствующих уполномоченных органов при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению и минимизации последствий распространения коронавирусной инфекции, в том числе путем проведения консультаций по вопросам сбалансированности продовольственного рынка, оперативной организации поставок товаров первой необходимости".

Блок срочных мер также включает создание зеленого коридора для поставок критически важных товаров. Это предполагает временное обнуление ввозных таможенных пошлин, упрощение таможенных процедур, включая возможность автоматической регистрации деклараций на них, совершение в первоочередном порядке таможенных операций в отношении товаров, необходимых для предупреждения и ликвидации последствий пандемии.

Кроме того, в первом блоке мер - введение единых временных ограничений на экспорт критически важных товаров в третьи страны; оперативное проведение консультаций на уровне вице-премьеров стран ЕАЭС по проектам национальных правовых актов о введении временных ограничений, связанных с исключительной необходимостью реагирования на распространение коронавирусной инфекции; консультации уполномоченных органов в сфере технического регулирования; временное снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на комплектующие и материалы для отдельных отраслей с учетом их экономической и социальной значимости и др.

Особо оговаривается необходимость реализации совместных мероприятий по созданию противовирусных препаратов и вакцин, налаживанию их массового производства. Подчеркнута необходимость бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок.

"Второй раздел - это меры системного характера, которые направлены на создание условий для восстановления и обеспечения дальнейшего экономического развития, - сказал Михаил Мясникович. - Он включает обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивости функционирования финансовых рынков и платежных систем, поддержку предприятий реального сектора экономики, более активное участие наших региональных финансовых институтов в процессе поддержки экономик".

В этот блок мер также включено развитие цифровизации торговли, в том числе расширение использования электронных товарно-сопроводительных документов, оцифровка взаимодействия логистических операторов, расширение применения электронной цифровой подписи, технологий автоматической регистрации и выпуска для импортных, экспортных и транзитных товаров.

Заседание Евразийского межправсовета прошло под председательством премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.-0-