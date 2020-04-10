Премьер-министры стран ЕАЭС рассмотрят обеспечение экономической стабильности в условиях COVID-19

10 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет рассмотрит меры по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19. Заседание пройдет сегодня в формате видеоконференции, сообщает БЕЛТА.

"Планируется утвердить предпринимаемые в Евразийском экономическом союзе меры, направленные на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, - отметили в ЕЭК. - Также члены Евразийского межправсовета обсудят подготовку стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года".

Также планируется рассмотреть подходы к регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках международной электронной торговли, инициативу о перечислении ввозных таможенных пошлин в нацвалютах между государствами союза.

Первоначально встречу премьер-министров стран ЕАЭС планировалось провести в Минске.-0-