Премьер-министры стран ЕАЭС утвердили основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский межправительственный совет утвердил основные направления промышленного сотрудничества в Евразийском экономическом союзе до 2025 года. Об этом по итогам состоявшегося 29-30 апреля в Казани заседания, в котором принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко, проинформировал глава правительства Казахстана Аскар Мамин, сообщает БЕЛТА.

Аскар Мамин назвал документ одним из ключевых решений, принятых на заседании. "Документ направлен на стимулирование опережающего роста промышленного производства государств - членов ЕАЭС на основе потенциала общего рынка, повышение конкурентоспособности государств - членов ЕАЭС, продвижение экспорта совместно произведенных товаров на внешних рынках, переход на новый уровень технологического развития промышленного производства, совместное стимулирование инноваций", - пояснил он.-0-