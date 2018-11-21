Премьер-министры стран ЕАЭС встретятся 27 ноября в Минске

21 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров стран Евразийского экономического союза пройдет 27 ноября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства России.

"Повестка дня встречи включает в себя общие вопросы функционирования Евразийского экономического союза и развития отраслевых направлений сотрудничества, - отметили в пресс-службе. - В частности, участники заседания рассмотрят ход реализации цифровой повестки союза, формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза, разработки проекта концепции финансового рынка союза, отдельные вопросы совершенствования наднационального регулирования".

Будут обсуждаться также бюджет ЕАЭС на 2019 год, проекты соглашений об обращении различной продукции на пространстве союза, решения, направленные на стимулирование промышленного производства.-0-