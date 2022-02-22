Премьер-министры стран ЕАЭС встретятся очно 24-25 февраля в Нур-Султане

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза, государств - наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и Узбекистана, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича состоится 24-25 февраля в Нур-Султане (Казахстан) в очном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Главы правительств государств союза обсудят реализацию соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, и соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, - проинформировали в ЕЭК. - Планируется рассмотреть дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в странах союза на 2022-2023 годы, доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС".

Кроме того, в повестке заседания - обсуждение совместного проекта государств - членов ЕАЭС по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельхозпродукции "Евразийский агроэкспресс", изменений в Договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам, а также участия Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС и ряд других вопросов.-0-