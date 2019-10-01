Пресс-конференция к Белорусскому энергетическому и экологическому форуму пройдет в БЕЛТА 4 октября

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция, посвященная мероприятиям XXIV Белорусского энергетического и экологического форума, на тему "Реализация стратегии устойчивого развития в Республике Беларусь" состоится в пресс-центре БЕЛТА 4 октября в 11.00.

XXIV Белорусский энергетический и экологический форум пройдет в Минске с 8 по 11 октября. Он включает международные специализированные выставки "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро", "Oil&Gas Technologies", "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии", "ЭкспоГород" и XXIV Белорусский энергетический и экологический конгресс. На форуме участники представят современное оборудование и технологии для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированные системы, энерго- и ресурсосберегающие технологии.

Об особенностях предстоящего мероприятия, планах белорусских энергетиков и экологов по расширению международного сотрудничества, внедрению передовых научных разработок и реализации инновационных проектов расскажут во время пресс-конференции представители министерств энергетики, природных ресурсов и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, Департамента по энергоэффективности Госстандарта, Государственного комитета по науке и технологиям, НАН Беларуси.

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