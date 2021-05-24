Пресс-конференция о перспективах развития электросетей пройдет в пресс-центре БЕЛТА 25 мая

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Перспективы развития электрических сетей в связи с возрастающим спросом на электроэнергию для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления" состоится в пресс-центре БЕЛТА 25 мая в 11.00. Использование электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления является актуальным вопросом для многих граждан, проживающих в районах индивидуальной жилой застройки. Возможность использования электроэнергии на эти цели напрямую зависит от наличия пропускной способности воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ. Представители ГПО "Белэнерго" расскажут о воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, находящихся на балансе энергоснабжающих организаций, об их текущем состоянии, ходе реконструкции и перспективных планах. Проинформируют об источниках финансирования этих работ, а также о новых тарифных группах для населения на электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. Специалисты напомнят, для каких категорий граждан оплата за услугу электроснабжения идет по субсидируемому тарифу с применением понижающего коэффициента. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30-303.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!