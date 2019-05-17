Пресс-конференция о плане реализации Директивы о развитии строительной отрасли пройдет в БЕЛТА 21 мая

17 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Как будет развиваться белорусская строительная отрасль. План мероприятий по реализации Директивы №8" состоится в пресс-центре БЕЛТА 21 мая в 12.00.

4 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли", в которой изложены решения, принятые на республиканском семинаре-совещании в ноябре 2018 года. В документе также содержатся поставленные главой государства задачи по устранению имеющихся в отрасли проблем и повышению ее эффективности. Постановлением Совета Министров от 14 мая 2019 года утвержден план мероприятий по реализации Директивы №8. Прокомментирует документ начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей.

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