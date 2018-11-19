Пресс-конференция о развитии производства органической продукции в Беларуси пройдет в БЕЛТА 20 ноября

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о развитии производства органической продукции в Беларуси состоится в пресс-центре БЕЛТА 20 ноября в 14.30.
В пресс-конференции примут участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, представитель Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В Беларуси принят закон о производстве и обращении органической продукции. Развитие производства органической продукции предусмотрено программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны, откроет новые экспортные возможности.
Аккредитация СМИ обязательна. Аккредитоваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-
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