Пресс-конференция о развитии системы электронной ветсертификации в Беларуси пройдет в БЕЛТА 9 июля

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о развитии системы электронной ветеринарной сертификации в Беларуси состоится в пресс-центре БЕЛТА 9 июля в 12.00.

С 1 июля 2019 года в Российской Федерации введена обязательная электронная ветеринарная сертификация молочной продукции. Ожидается, что это поможет проследить продукцию от поля до прилавка и вывести с рынка фальсификат.

Учитывая, что молоко и молочная продукция являются одними из ключевых позиций экспорта белорусского агропромышленного комплекса, а Россия - основным рынком сбыта, от взаимодействия двух стран в сфере электронной ветеринарной сертификации во многом зависит экономическая стабильность белорусских сельхозпроизводителей и переработчиков.

Во время пресс-конференции представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Национальной академии наук расскажут об особенностях функционирования белорусской государственной информационной системы идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения AITS, ее интеграции с российской федеральной государственной информационной системой "Меркурий" и планах по расширению сферы ее применения.

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