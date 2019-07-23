Пресс-конференция о развитии торговли в Беларуси пройдет в пресс-центре БЕЛТА 25 июля

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА 25 июля в 11.00.

Накануне профессионального праздника представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли подведут итоги работы отрасли в первом полугодии 2019 года и поделятся планами, в том числе по развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания на селе и в малых городах, а также по реализации антитабачного декрета №2, который вступит в силу 27 июля.

В пресс-конференции примут участие первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Виолетта Брезовская, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.

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