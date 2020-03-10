Пресс-конференция о цифровой трансформации энергетики пройдет в БЕЛТА 12 марта

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Цифровая трансформация энергетики как одно из основных направлений энергоэффективности" состоится в пресс-центре БЕЛТА 12 марта в 11.00.

Весь мир переходит на цифровизацию общества и экономики. Беларусь не отстает в этом процессе, выбирая стратегию совместных действий со своими партнерами. О цифровой трансформации энергетики, строительства, ЖКХ расскажут представители Департамента по энергоэффективности, Национальной академии наук Беларуси, РУП "БелТЭИ", УП "Минсккомунтеплосеть", КУП "Брестжилстрой".

Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-