Пресс-конференция о выполнении нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС пройдет в БЕЛТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Выполнение Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 4 февраля в 11.00.

Беларусь в добровольном порядке в 2016-2018 годах провела по процедуре Европейского союза стресс-тесты АЭС, в ходе которых детально проанализирована устойчивость атомной электростанции к внешним природным воздействиям и их сочетанию. Важнейшим результатом стресс-тестов стали предложения дополнительных мер по повышению безопасности БелАЭС, которые легли в основу соответствующего национального плана действий.

Участники пресс-конференции расскажут о ходе реализации национального плана действий и мероприятиях, выполненных с момента его публикации в августе 2019 года по настоящее время.

Участниками станут Виген Марухян - начальник управления регулирования ядерной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор); Олег Соболев - консультант Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор); Николай Карпенко - ведущий инженер отдела надежности и анализа безопасности ГП "Белорусская АЭС"; Аркадий Аронов - заведующий геофизической обсерваторией Центра геофизического мониторинга Национальной академии наук Беларуси.

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