Пресс-конференция о законодательстве в сфере строительной деятельности пройдет в БЕЛТА 21 ноября

20 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Реформирование законодательства в сфере строительной деятельности. Введение в действие строительных норм" состоится в пресс-центре БЕЛТА 21 ноября в 11.00.

В Беларуси совершенствуется законодательство в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Для создания в стране прогрессивной системы технического нормирования, перехода к гибким и упрощенным нормам проектирования принят указ от 5 июня 2019 года №217 "О строительных нормах и правилах". Постановлением Минстройархитектуры уже утверждены первые строительные нормы. Они касаются безопасной эксплуатации зданий, в том числе инженерных коммуникаций, разработки проектов по ключевым инженерным сооружениям.

Подробнее о нововведениях расскажут участники пресс-конференции: начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей и директор РУП "Стройтехнорм" Игорь Лишай.

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