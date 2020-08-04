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Экономика
04 августа 2020, 11:30

Пресс-конференция об актуальных направлениях развития биотехнологий пройдет в БЕЛТА 5 августа

Фото из архива
Фото из архива

4 августа, Минск/Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Актуальные направления развития биотехнологий: новые разработки и их применение" состоится в пресс-центре БЕЛТА 5 августа в 11.00.

Сегодня биотехнологии находят применение практически во всех отраслях экономики и являются одним из драйверов инновационного развития во всем мире. По прогнозам, к 2025 году мировой рынок биотехнологий составит около $2 трлн. Беларусь также активно развивает это направление. О достижениях отечественной науки в области биотехнологий, о перспективных разработках для промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения расскажут представители НАН Беларуси.

В мероприятии примут участие:

Кильчевский Александр Викторович - заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, академик НАН Беларуси;

Коломиец Эмилия Ивановна - директор государственного научно-производственного объединения "Химический синтез и биотехнологии", директор ГНУ "Институт микробиологии" НАН Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси;

Шейко Руслан Иванович - директор ГНУ "Институт генетики и цитологии" НАН Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси;

Гончаров Андрей Евгеньевич - директор ГНУ "Институт биофизики и клеточной инженерии" НАН Беларуси.

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