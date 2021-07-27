Пресс-конференция "Строительная отрасль: перспективы развития" пройдет в БЕЛТА 28 июля

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Строительная отрасль: перспективы развития" состоится в пресс-центре БЕЛТА 28 июля в 11:00.

Строительный комплекс Беларуси относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение социальных и экономических задач развития всей экономики страны. Традиционно строительная отрасль считается индикатором, отражающим общую ситуацию в развитии государства, его инвестиционную активность.

Об итогах работы отрасли расскажут участники пресс-конференции ко Дню строителя:

Костюков Игорь Анатольевич - первый заместитель министра архитектуры и строительства;

Пинковская Инна Егоровна - заместитель начальника управления жилищной политики - начальник отдела регулирования жилищной политики;

Бука Игорь Валерьевич - заместитель начальника главного управления промышленности - начальник производственно-технологического управления.

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