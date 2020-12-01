Претенденты на поставку медоборудования торговались на электронном аукционе более 18 часов

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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке Белорусской универсальной товарной биржи по госзакупкам состоялись самые продолжительные в этом году торги по электронному аукциону, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив. "Закупку объявило УП "Белмедтехника" на электронной торговой площадке zakupki.butb.by, оператором которой является Белорусская универсальная товарная биржа. Чтобы на торгах выбрать претендентов на роль поставщика медицинского оборудования, потребовалось более 18 часов", - сказал Роман Янив. Предмет закупки - компьютерный томограф начальной стоимостью около Br1,8 млн. Участие в торгах, длившихся с 9.25 до 3.32 следующего дня, приняли 4 организации. Конкуренция между ними позволила снизить начальную цену оборудования до Br1,2 млн. Таким образом, заказчик сэкономил более Br0,5 млн. "Практика показывает, что в ходе электронных аукционов начальная стоимость предмета закупки в среднем снижается на 23%. За счет этого с начала года заказчики, работающие на нашей электронной площадке, сэкономили свыше Br220 млн. Что касается времени, в течение которого участники конкурируют между собой и последовательно снижают стоимость предмета закупки, то торги продолжительностью более 10 часов действительно редкость", - отметил пресс-секретарь. ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!