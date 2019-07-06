Презентации продукции Беларуси пройдут осенью в двух крупнейших городах Австралии

6 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Презентации продукции Беларуси планируется провести осенью этого года в двух крупнейших городах Австралии - Канберре и Сиднее. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии и Австралийском союзе (по совместительству) Руслан Есин.

В июне этого года посол совершил первый в новом статусе визит в Австралию, где вручил верительные грамоты руководству страны. "Первые контакты с австралийскими дипломатами свидетельствуют об открытости и готовности к совместной работе по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, - поделился Руслан Есин впечатлениями от поездки. - Соответственно, важно сконцентрироваться на определении перспективных направлений двустороннего взаимодействия и в ближайшее время выйти на проведение мероприятий, которые позволят интенсифицировать политический диалог между Минском и Канберрой, а также увеличить объемы поставок продукции белорусских предприятий на австралийский рынок".

По словам посла, австралийские бизнесмены неоднократно высказывали заинтересованность в увеличении поставок белорусской сельскохозяйственной и иной техники, а также другой продукции, включая новинки, производимые на модернизированных и недавно построенных предприятиях. "Поэтому целесообразно, на мой взгляд, провести серию соответствующих презентаций. Планируется, что их организует посольство совместно с белорусскими бизнес-ассоциациями, предположительно, осенью этого года в Канберре и Сиднее. В 2020 году во взаимодействии с отраслевыми министерствами, концернами, облисполкомами и предприятиями-экспортерами предлагается организовать стенды на специализированных международных выставках в Австралии", - добавил он. Эти и другие мероприятия призваны способствовать проведению Белорусско-австралийского экономического форума.

Одной из ключевых задач на перспективу является расширение номенклатуры белорусских товаров, поставляемых на экспорт в Австралию. Сейчас до 90% экспорта составляют калийные удобрения. "Посольству в кратчайшие сроки предстоит во взаимодействии с Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен, предприятиями-экспортерами определить перспективные ниши и приступить к целенаправленной работе по популяризации товаров под брендом "Сделано в Беларуси", - подчеркнул Руслан Есин.

Он считает, что уже сегодня можно прогнозировать увеличение либо начало поставок в Австралию тракторов, грузовых автомобилей, комбайнов, карьерной техники, погрузчиков, шин, льняных и шерстяных тканей и изделий из них, крепких спиртных напитков и игристых вин, быстровозводимых щитовых домов.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-