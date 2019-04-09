Презентация "Великого камня" пройдет 11 апреля в Москве

9 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" состоится 11 апреля в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.
"Великий камень" - крупнейший международный проект, который инициировали Беларусь и Китай. "На сегодняшний день резидентами парка являются около 50 компаний из Беларуси, КНР, России, Германии, Австрии, Литвы, США, Израиля, - отметили в дипмиссии. - Объем инвестиций превышает $1 млрд".
На презентации руководство администрации парка "Великий камень" расскажет о его создании и преимуществах ведения бизнеса в нем. Среди основных тем - режим налоговых льгот, центр "Одна станция" по комплексному обслуживанию резидентов и инвесторов, бондовая зона, особый таможенный режим. Кроме того, будет представлена информация о предстоящем международном форуме по сотрудничеству и региональному развитию в рамках инициативы "Один пояс - один путь" "Открытый парк "Великий камень" - пример глобальных возможностей", проведение которого запланировано в парке с 1 по 3 июля.-0-
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