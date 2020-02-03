Президент ЕБРР посетит Беларусь 6-7 февраля

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти посетит Беларусь с официальным визитом 6-7 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЕБРР.

У главы Европейского банка реконструкции и развития в Минске предусмотрен ряд встреч, в том числе в белорусском правительстве.

Во время визита Сума Чакрабарти представит новую главу представительства ЕБРР в Беларуси Марину Петров.

В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд в своей деятельности в Беларуси: банк вложил более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах.

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также ЕС и ЕИБ. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны.-0-