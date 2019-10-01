Президент Казахстана: ЕАЭС стал важным звеном в мировой торговле, но нужно устранять барьеры

1 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Евразийский экономический союз стал одним из важных звеньев в развитии мировой торговли, однако следует продолжать наращивать интеграцию, в том числе снимать барьеры во взаимной торговле. Об этом он заявил сегодня на саммите ЕАЭС в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам предстоит внести свежую струю в развитие экономической интеграции при неукоснительном соблюдении буквы и духа Договора о ЕАЭС. Уверен, что сегодняшнее заседание станет важным шагом в дальнейшем успешном развитии нашего интеграционного объединения. ЕАЭС стал одним из важных и заметных звеньев в развитии мировой торговли", - сказал Президент Казахстана.

Вместе с тем он отметил и вызовы в мировой экономической системе, в частности рост протекционизма, и внес предложения по развитию ЕАЭС. В частности, он подчеркнул необходимость дальнейшего устранения барьеров в торговле внутри союза.

Приоритетным направлением также должна стать цифровизация экономик стран ЕАЭС.

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