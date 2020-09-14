Президенты Беларуси и России поручат подготовить возобновление транспортного сообщения

14 сентября, Сочи /БЕЛТА - ТАСС/. Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко поручат подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения между двумя странами. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров лидеров, сообщает ТАСС.

"Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта, то есть по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Беларусью", - сказал представитель Кремля.

По его словам, "руководители ведомств в ближайшее время начнут предметный и конкретный, оперативный разговор на эту тему".

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, кроме специальных вывозных рейсов, а с 30 марта правительство поручило ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через границу, в том числе с Беларусью.-0-