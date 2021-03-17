Президенты ЕАЭС встретятся в мае в Нур-Султане, премьер-министры - в апреле в Казани

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президенты Евразийского экономического союза встретятся в мае в Нур-Султане (Казахстан), премьер-министры - в апреле в Казани (Россия). Об этом сегодня сообщила на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств намечено провести 21 мая в Нур-Султане. "Планируется рассмотреть вопросы функционирования единого рынка услуг, доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках, торгово-экономическом сотрудничестве с основными партнерами союза и другие", - сказала Ия Малкина.

К заседанию Высшего Евразийского экономического совета планируется приурочить Евразийский экономический форум. "Формат его проведения в настоящее время прорабатывается", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.

Заседание Евразийского межправительственного совета запланировано на 30 апреля в Казани. "В повестку планируется включить стратегический документ в сфере промышленной политики ЕАЭС - основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, дорожную карту по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС и другие", - проинформировала Ия Малкина.-0-