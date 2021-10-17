Прибыль от реализации продукции БМЗ с начала года составила $170 млн

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибыль от реализации продукции Белорусского металлургического завода с начала года составила $170 млн, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Корчик в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"По итогам девяти месяцев экспорт металлопродукции в денежном выражении вырос в полтора раза, выручка, валютное поступление - в полтора раза. В августе мы сработали практически с рекордной цифрой - это $180 млн выручки за один месяц. При этом мы работаем с чистой прибылью: прибыль от реализации за девять месяцев составила примерно $170 млн. Положительная рентабельность продаж, сокращение кредиторской задолженности…", - сказал Дмитрий Корчик.

Вместе с тем генеральный директор заметил, что 2020 год для предприятия оказался очень сложным. Трудности были связаны с коронавирусной пандемией, жесткими локдаунами в Евросоюзе, когда останавливались производства основных потребителей продукции БМЗ. "Это серьезно сказалось и на финансовых потоках, и на заказах. Пришлось регулировать рабочий график. Благодаря всему коллективу Белорусского металлургического завода, его профессионализму, пониманию этой сложной ситуации мы выдержали этот год", - сказал Дмитрий Корчик. Что касается санкций, он отметил, что благодаря определенной работе клиентов БМЗ предприятие под санкционные меры не попало.

Белорусский металлургический завод продолжает реализацию проекта "Комплексная реконструкция пылегазоулавливающей установки (ПГУ-3)". Для его завершения с 5 октября остановлена работа дуговой сталеплавильной печи №3 (ДСП-3). Как пояснил гендиректор, проект позволит улучшить экологическую ситуацию как на самом предприятии, так и в регионе. "Он очень актуален с учетом даже того, что Евросоюз рассматривает введение в перспективе экологических пошлин именно для производителей металлургической продукции", - сказал он.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли. Структурно состоит из связанных одной технологической цепочкой сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного производств и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-