Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приемка первого энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль в пресс-центре БЕЛТА.

"Приемку в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС будет проводить приемочная комиссия. Распоряжением премьер-министра будет утвержден состав этой группы. Но до этого на атомной станции будет проведена работа по оценке готовности блока №1 к вводу в эксплуатацию. На станции должны предъявить надзорным органам все необходимые документы", - сказал Леонид Дедуль.

По его словам, будет проконтролировано состояние объектов и систем, готовность персонала. Госатомнадзор подготовит заключение, на основании которого будет выдана лицензия на эксплуатацию. Все эти документы будут предъявлены приемочной комиссии. "Ожидаемые сроки приемки - апрель-май. А затем, по положительном заключении комиссии, будет ввод в эксплуатацию", - отметил представитель Госатомнадзора.

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