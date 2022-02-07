Приходится приспосабливаться. Что предпринимают белорусские аграрии в условиях изменения климата

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника главного управления - начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский во время заседания круглого стола БЕЛТА "Влияние погоды. Чем обернулись климатические изменения для белорусов?" рассказал, как сельское хозяйство адаптируется к климатическим изменениям.

"Сельскохозяйственная отрасль из всего реального сектора наиболее зависима от климатических изменений, потому как это цех под открытым небом по производству сырья, сельскохозяйственной продукции. Для нас очень важно, как развивается погода, как она прогнозируется, поскольку вызывает цепную реакцию: что тогда при таких условиях мы должны предпринять?" - сказал Василий Ядловский.

В соответствии с реализацией плана Парижских соглашений Министерство сельского хозяйства совместно с Национальной академией наук разработало стратегию адаптации сельского хозяйства к изменению климата.

"Вместе с тем хочу сказать, что почвенно-климатические условия сельхозпроизводства в каждом регионе, отдельно взятой организации существенно изменяются, поэтому этот документ является рамочным", - обратил внимание замначальника.

Поскольку не бывает одинакового климатического года, по-разному наступают и заканчиваются сезоны года, сельхозпроизводители постоянно приспосабливаются к климатическим условиям и вносят в работу соответствующие коррективы.

"Рост вегетационного периода позволяет больше получить прихода солнечной радиации, соответственно продукции. С учетом того, что технологии сельского хозяйства усложняются, все больше нужно проводить технологических операций, чтобы получить лучший результат, - для этого нужно время. Самое главное для нас, что осенний период в Беларуси в настоящее время продлился на один месяц. Таким образом, мы больше получаем продукции, которую важно убрать в сжатые сроки без потерь. Поэтому то, что октябрь бывает практически без заморозков, очень положительный момент", - сказал Василий Ядловский.

Отрицательная сторона изменения климата - июньские засухи. "В 2021 году в первой и второй декаде июня выпало 40% осадков, а это период активного вегетативного роста, налива зерна. В результате растениеводство недобрало 15% валового производства зерна, при том что все условия и технологии предыдущего года сохранились. Соответственно на кормовых культурах мы недобрали около 5% к уровню прошлого года", - констатировал он.-0-

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