Приморский край готов расширить сотрудничество с МТЗ

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приморье заинтересовано в покупке снегоуплотнительных и льдозаливочных машин, а также коммунальной техники BELARUS. Об этом шла речь во время посещения Минского тракторного завода губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

"Мы традиционно предлагаем широкий ассортимент сельскохозяйственной и специальной техники, а также зимнюю линейку - снегоуплотнительные и льдозаливочные машины. Мы ценим тот высокий уровень сотрудничества, который сложился с Приморьем в частности и российскими регионами в целом", - подчеркнул генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк.

Особый интерес у Олега Кожемяко вызвала техника, предназначенная для использования коммунальными службами. "Мы посмотрели, что МТЗ делает технику с малой мощностью, которая подходит для города и способна помочь в организации уборки: ее можно использовать для подметания тротуаров, сгребания снега, чистки бордюров. В этом у нас есть большая необходимость", - отметил он.

Кроме того, губернатора заинтересовала зимняя техника МТЗ. "Интересное предложение - снегоуплотнительная техника, так называемые ратраки, для обслуживания лыжных трасс. Она здесь стоит в три раза меньше, чем аналоги итальянские или из других стран. С учетом развития лыжного спорта, думаю, это будет приемлемо для Приморского края, - сказал он. - Мы увидели также агрегаты, которые присоединяются к тракторам BELARUS и получается льдозаливочная техника. Достаточно много в наших городах катков, их необходимо обслуживать".

В текущем году МТЗ уже поставил в Приморский край около 30 единиц техники BELARUS. До конца года планируется увеличить объем минимум до 140 машин, что на 27% больше итогов 2020 года.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга, кроме МТЗ, входят 10 предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.