Приморский край намерен закупить в Беларуси электробусы и заказать строительство объектов

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приморский край России намерен закупить в Беларуси электробусы и заказать строительство нескольких важных объектов. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Олег Кожемяко по итогам встречи с главой государства Александром Лукашенко и визита делегации края в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Олег Кожемяко, Приморский край в силу своего географического положения плотно сотрудничает со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и многие виды продукции закупает там. "Но конкурентные условия белорусской продукции по цене и качеству гораздо выше, - утверждает он. - Поэтому нужно больше интегрироваться, и мы наметили конкретные программы, связанные с поставкой белорусских товаров". В частности, речь идет о поставках продукции сельскохозяйственного назначения, продовольствия, в особенности для организации питания в школах.

По словам губернатора, есть интерес со стороны производителей по закупке белорусской техники для лесопереработки.

Во время визита российская делегация также ознакомилась с образцами городского транспорта и высоко оценила их качество. "У вас традиционно высокий уровень производства автобусов, электробусов. Мы посмотрели, что это действительно автобусы нового поколения, которых у нас еще нет. Они конкурентны по цене и, конечно, по качеству. Поэтому следующие закупки будем производить здесь", - сказал Олег Кожемяко.

В Приморском крае хотят открыть торговый дом "Беларусь" "Мы решили, чтобы у нас во всех крупных городах были представлены белорусские товары народного потребления через торговый дом "Беларусь". Уже подобрали инвесторов, кому это выгодно", - сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Несколько проектов мы предоставим для белорусских строителей, чтобы был виден их вклад в наш регион - регион, где ежегодно проходит форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда приезжают их лидеры, - продолжил он. - Мы предусмотрим несколько социальных, жилых объектов, которые будут украшать наш город".

Кроме того, будет продолжена кооперация в области семеноводства, в том числе по обучению российских специалистов в белорусских вузах.

По итогам визита достигнута договоренность, что в ноябре этого года Приморский край посетит представительная белорусская делегация во главе с председателем Могилевского облисполкома Леонидом Зайцем, ответственным с белорусской стороны за развитие контактов с Приморьем.

"Сегодня белорусские товары в широком ассортименте представлены в Приморье, но потенциал огромен и еще не использован до конца. Думаю, с каждым годом будем наращивать товарооборот", - подчеркнул Олег Кожемяко.-0-

Представительство МТЗ предложили открыть в Приморье "Мы предоставим комфортные условия. Дальневосточный регион динамично развивается, в том числе в области сельского хозяйства. У нас много земель, для их обработки может пригодиться ваша техника", - отметил Олег Кожемяко.