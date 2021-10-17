17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приморский край заинтересован в белорусской сельхозтехнике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

Во время визита во Владивосток генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежды Лазаревич было подписано дилерское соглашение между холдингом и ООО "Утес" с правом реализации машины для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ-9 в Приморском крае.

ООО "Утес" на протяжении 22 лет является разработчиком карьера "Гора Глубинная" и зарекомендовал себя как надежный производитель минеральных удобрений: известняковой доломитной муки, известняковой крупки и минерального порошка для асфальто-бетонных заводов.

В настоящее время в качестве основных машин для внесения минеральных удобрений российский партнер использует технику западноевропейского производства и машину для внесения пылевидных химмелиорантов МШХ-9 от "Бобруйскагромаша". "С учетом разницы в цене и различий в методе внесения (иностранный аналог дороже в семь раз и вносит удобрения тарелками против штангового адаптера у машины белорусского производства, что сказывается на равномерности внесения удобрений), руководство общества в ходе предварительных переговоров выразило заинтересованность в продвижении машины МШХ-9 на территории Приморского края", - отметили в пресс-службе.

В качестве подтверждения эффективности внесения минеральных удобрений штанговым адаптером был снят видеоролик, в котором наглядно представлены все преимущества работы с техникой белорусского производства.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974 года. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований. На сегодняшний день техника холдинга поставляется более чем в 50 стран мира.-0-