Приморский край заинтересован в увеличении поставок белорусских товаров - губернатор

16 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Линейка белорусских товаров и продукции, представленных в Приморском крае России, будет расширяться. Об этом заявил журналистам губернатор этого региона Олег Кожемяко по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Кожемяко поблагодарил за помощь и поддержку со стороны Беларуси на протяжении всего времени, как он руководит регионами, упомянув, в частности, поставки гуманитарных грузов после наводнения в Амурской области. "У нас очень давние, добрые отношения на уровне взаимодоверия, полного взаимопонимания. Тот фундамент, который был создан за предыдущие годы, сейчас будет реализован в Приморском крае", - заверил он.

По его словам, белорусские товары в настоящее время представлены в Приморье, но их недостаточно. "Мы расширим линейку белорусской продукции. Будут созданы торговые дома в крупных городах, по районам", - сказал он.

Многие совместные проекты намечены во время нынешнего визита губернатора в Беларусь. В частности, российская делегация посетила Могилевскую область, провела переговоры с руководством ряда предприятий, в том числе ОАО "Могилевлифтмаш". Запланированы также посещения агрокомбината "Ждановичи", ОАО "МАЗ", "МТЗ", "УКХ "Белкоммунмаш", "Амкодор - УКХ". В составе делегации Приморья - представители горнорудных компаний, для которых перспективно использование техники БелАЗ. Как отметил губернатор, в России белорусская техника является востребованной, ее ценят за качество, наличие сервисного обслуживания, льготных механизмов поставки.

Руководить рабочей группой по развитию сотрудничества с Приморским краем со стороны Беларуси будет председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. "Мы знаем друг друга более 10 лет, выработали совместные механизмы реализации проектов. У нас есть опыт. Мы это все применим на Приморской земле. С каждым годом будем увеличивать и социально-экономическое, и культурное, гуманитарное сотрудничество, - подчеркнул Олег Кожемяко. - Те направления, которые сегодня являются основными, скрепами наших связей, станут более развитыми с учетом нашего опыта, взаимопонимания, доверия, которое есть с белорусской стороны и со стороны приморцев. Уверен, что с каждым годом дружба будет шириться".

По мнению российского губернатора, усилить сотрудничество с Приморским краем будет даже проще, чем с Сахалинской областью во времена его руководства этим регионом. "Приморье - это материк, более густонаселенный регион, граничит с четырьмя странами: Китаем, Северной и Южной Кореей, Японией. Это незамерзающие порты, большой судостроительный комплекс", - пояснил Олег Кожемяко. Он добавил, что в Приморском крае будут особо востребованы специалисты по строительству, в том числе дорожному, и сельскому хозяйству.

Товарооборот Беларуси с Приморским краем за январь-май этого года составил $5,7 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился на 1,7%. Экспорт белорусских товаров сложился на уровне $4,6 млн, импорт - $1,1 млн. В Приморский край Беларусь поставляет в основном грузовые автомобили, прутки и алюминиевые профили, шины, сыры, творог и сливочное масло. С начала года существенно возрос экспорт строительных деталей из пластмасс (на 44,5%) и косметики (в 6,6 раза).

В Приморском крае действует дилерская сеть белорусских предприятий по реализации продукции машиностроения через российские компании, зарегистрированные в Москве, Владивостоке и Барнауле.-0-