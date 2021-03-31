Примшиц: призывы к снятию вкладов и скупке валюты - инструмент гибридной войны против белорусской государственности

Чем очевиднее чуждость уличных акций для белорусского населения и бесплодность попыток расшатать ситуацию в Беларуси традиционными способами, тем более изощренные формы принимают усилия современных последователей Тарпеи. В последнее время в социальных сетях и деструктивных Telegram-каналах все чаще появляются призывы к белорусам отзывать банковские вклады и конвертировать денежные средства в иностранную валюту. Они сдабриваются голословными утверждениями о якобы "включенном печатном станке" и подтверждаются фотографиями новых купюр в банкоматах. Подобные действия - это тактический инструмент гибридной войны против белорусской государственности.

Расчет иностранных агентов прост - посеять панические настроения в обществе, подтолкнуть к иммобилизации валютных средств, усилить девальвационные ожидания и таким образом разбалансировать банковскую систему. Конечной целью выступает дестабилизация общественно-политической обстановки в стране через искусственное ухудшение экономической ситуации и усиление социальной напряженности в обществе.

В Беларуси отсутствуют объективные предпосылки для того, чтобы поддаваться паническим настроениям на основе сомнительных призывов. Так, по данным Национального банка, величина широкой денежной массы (М3) на 1 марта увеличилась с начала года на 0,6%, а с 1 марта 2020 года - всего на 5,6%. Поскольку темпы роста данного денежного агрегата ниже уровня фактической инфляции, можно говорить о некотором сокращении реальной денежной массы, что свидетельствует об отсутствии прямых монетарных предпосылок для увеличения инфляции и усиления девальвационных ожиданий.

Аналогичная ситуация сложилась с рублевой денежной массой (М2*), которая на 1 марта по сравнению с началом года увеличилась на 0,1%, а по сравнению с 1 марта прошлого года - всего на 0,8%.

Объем наличных денег в обороте (М0) на 1 марта по сравнению с 1 января увеличился на 2,1%, а по сравнению с 1 марта 2020 года - на 16,8%, что свидетельствует о незначительном увеличении наличных средств на руках населения.

Стабильной остается ситуация и на депозитном рынке Беларуси. За год депозиты юридических лиц в национальной валюте увеличились на 1,9%, в иностранной валюте - на 28,3%. Депозиты физических лиц в национальной валюте уменьшились на 6,8%, в иностранной валюте - на 23,1%, что на фоне известного осложнения эпидемиологической и общественно-политической ситуаций в прошлом году является достаточно оптимистичным результатом.

В целом Национальный банк и профильные органы госуправления обеспечивают реализацию сбалансированной денежно-кредитной политики, нацеленной на обеспечение финансовой стабильности в стране.

Важно не поддаваться на провокации, так как в конечном итоге это негативно скажется на уровне благосостояния большинства групп населения нашей страны: пенсионеров, студентов, преподавателей, ученых, медицинских работников, рабочих и специалистов заводов, индивидуальных предпринимателей, фермеров и других. Государство вынуждено будет направлять дополнительные бюджетные средства на социальную поддержку вместо того, чтобы построить новые детские сады, переоснастить больницы или благоустроить скверы.

Это стратегия общего проигрыша, а люди, которые призывают бездумно скупать валюту и отзывать вклады, - экономические диверсанты, заинтересованные в нанесении прямого экономического ущерба Беларуси и ухудшении уровня жизни всех ее граждан.

Правовые системы большинства стран мира, в том числе Беларуси, предусматривают серьезную уголовную ответственность за публичные призывы к совершению актов диверсии, особенно с использованием средств массовой информации.

Учитывая высокую общественную опасность и угрозу национальной безопасности, нашим правоохранительным органам предстоит дать принципиальную правовую оценку подобным призывам, системно расследовать их обстоятельства и привлечь виновных к ответственности, задействовав при необходимости механизмы экстрадиции.

У правительства и Национального банка достаточно резервов и рычагов, чтобы противодействовать любому давлению. Вместе с тем имеющийся запас прочности, в том числе в финансово-экономической системе, может быть многократно умножен путем укрепления доверия к государственным институтам и всеобщего единения в патриотическом стремлении сохранить белорусскую государственность и поступательно развивать страну для наших детей и внуков.

Дмитрий Примшиц, заместитель директора Института экономики Национальной академии наук.-0-