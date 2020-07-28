Принята стратегия развития Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие Стратегии развития Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) стран СНГ до 2030 года - это один из порядка 20 рассмотренных вопросов программы 57-го заседания МГС. Его провели в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Принятая стратегия развития отражает общее видение закрепленных за МГС направлений сотрудничества. Их гармонизировали со стратегией развития СНГ и нормами и правилами международных организаций. До конца года будет подготовлен проект мероприятий реализации стратегии, уточнили в пресс-службе.

Также было принято изменение №1 к Программе работ по межгосударственной стандартизации на 2019-2021 годы и актуализированной на текущий год. В него вошло 167 проектов межгосударственных документов по стандартизации, запланированных к разработке в области топливно-энергетического и горнорудного, металлургического, нефтехимического, химического, агропромышленного, электротехнического комплексов, а также в легкой промышленности, здравоохранении, машиностроении, сфере информационных технологий и других отраслях. Изменение сформировано по предложениям Беларуси, Казахстана и России.

В фонд межгосударственных стандартов включено 240 новых межгосударственных стандартов и изменений к ним.

Участники заседания одобрили новую редакцию порядка проведения конкурса на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг. Документ приведен в соответствие с новой редакцией положения о данном конкурсе, утвержденным решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 года. Одобренная редакция порядка проведения конкурса будет направлена для рассмотрения в Исполнительный комитет СНГ.

Для стимулирования выпуска и экспорта продукции и услуг высокого качества, внедрения инновационных технологий и методов эффективного менеджмента в организациях государств - участников СНГ на заседании приняли решение об объявлении очередного, восьмого конкурса на соискание премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг.

В области метрологии в качестве межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов признали некоторые национальные стандартны образцов Беларуси и России. Они предназначены для применения в сфере государственного метрологического контроля и надзора, государственного регулирования обеспечения единства измерений государств-участников.

На заседании обсудили вопросы разработки проектов соглашений о технических барьерах во взаимной торговле государств - участников СНГ, о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия.-0-