Принятие закона "О саморегулируемых организациях" поспособствует развитию диалога власти и бизнеса - эксперт

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие закона "О саморегулируемых организациях" поспособствует развитию диалога власти и бизнеса. Такое мнение высказала директор Республиканского фонда содействия развитию предпринимательства Татьяна Быкова во время круглого стола на тему "Государство - партнер: укрепление диалога и взаимного доверия", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы стремимся к диалогу, сотрудничеству между различными ветвями власти (исполнительной, законодательной) и представителями бизнеса. Это взаимодействие в любой стране осуществляется через представительские институты - деловые союзы и ассоциации, которые отстаивают интересы бизнеса. В Беларуси также есть Совет по развитию предпринимательства, который аккумулирует позицию бизнеса. У нас создано множество площадок для обсуждения, но важно, чем наполняется этот диалог. Необходимо вовлекать деловое сообщество в работу по созданию благоприятных условий для бизнеса", - сказала Татьяна Быкова.

В Беларуси ожидается принятие закона "О саморегулируемых организациях". Он направлен на создание правовых условий для внедрения в стране механизмов саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности. Ключевой идеей механизма саморегулирования является распределение функций контроля и надзора за деятельностью субъектов в определенной сфере и ответственности за их действия между государством и самими участниками рынка. "Мы возлагаем на этот закон большие надежды, потому что он позволит сместить диалог власти и бизнеса в практическую плоскость, обсуждать условия деятельности на конкретных сегментах рынка, например, на страховом рынке, в секторе банковских услуг, в сферах промышленного производства, транспорта, аудита. Здесь очень важны профессиональные ассоциации. Думаю, это наша перспектива", - отметила директор фонда.-0-