Принятые в Беларуси меры помогут широкому слою бизнеса - Карягин

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые в Беларуси меры помогут широкому слою бизнеса. Об этом заявил председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимателей Владимир Карягин во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Владимира Карягина, принятые меры и те, что ожидаются, "очень существенно повлияют и действительно окажут поддержку довольно широкому слою белорусского бизнеса". В то же время он призвал предприятия не ожидать подачек. "Для нас важна мобилизационная готовность экономики и каждой компании. Последние годы мы делали ставку на цифровую трансформацию, логистическую систему. Это сейчас пригодилось", - отметил он.

В свою очередь заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич напомнил, что подготовленный пакет мер - только первый шаг со стороны правительства. "Этот шаг дает бизнесу право и возможность просчитать свою деятельность в новых условиях. В дальнейшем мы предполагаем - и такая работа уже ведется рядом министерств на уровне разработки законопроектов, проектов нормативных правовых актов - будет точечная, секторальная поддержка наиболее пострадавших отраслей экономики", - сказал он.

Сначала, по словам Дмитрия Матусевича, будет применен широкий пакет мер. "А потом пойдем вглубь, разбираясь в проблемах предприятий, подотраслей, если потребуется", - добавил он.-0-

Белорусский АПК растет на 4,5-5,5% ежемесячно, тренд сохранится - Минэкономики "Сельское хозяйство постоянно плюсует на 4,5-5,5% ежемесячно. Такой тренд, полагаем, сохранится до конца года. Это очень выгодно в текущей ситуации для страны, поскольку мы обеспечиваем продовольственную безопасность и зарабатываем валюту на экспорте продуктов питания", - подчеркнул заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич.